شهود عيان يكشفون ملابسات مقتل شاب فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، في حادث مقتل شاب، بمنشأة القناطر، وتبين من خلال أقوالهم اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، تسبب في مقتله، بسبب خلافات بينهما، كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، ووجهوا اتهاما للجاني بارتكاب الجريمة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في منشأة القناطر.

توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين مقتل عامل نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، على يد شخص آخر، بسبب خلافات بينهما، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكنوا من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.