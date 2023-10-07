اليوم السابع
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رئيس لجنة سلامة الغذاء: جهود الحكومة تضمن توافر السلع في الأسواق

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:00 م
رئيس لجنة سلامة الغذاء: جهود الحكومة تضمن توافر السلع في الأسواق سلع - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أكد خالد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، على توافر السلع الغذائية في السوق المصرية، وعدم وجود أية مشاكل تخص وجود نقص في السلع الغذائية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لتوفير السلع الغذائية، حيث تم ضخ كميات كبيرة من السلع إلى الأسواق، كما تم تأمين سلاسل الإمداد الغذائي، وفتح أسواق جديدة لاستيراد السلع الغذائية المطلوبة.
 
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاحتياطي الغذائي في مصر في الحدود الآمنة، ولا توجد أي مشاكل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع المواطنين على الترشيد في استهلاك السلع الغذائية، لتفادي التضخم.
 
وأشار خالد نور الدين إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توفير السلع الغذائية، من خلال بعض الإجراءات، منها: زيادة الإنتاج المحلي للسلع الغذائية، ودعم صغار المزارعين، وتسهيل إجراءات الاستيراد، ومراقبة الأسواق لمنع الاحتكار لتوفير السلع الغذائية بأسعار معقولة.
 
وقال إن الحكومة قامت بزيادة الإنتاج المحلي للسلع الغذائية، وذلك من خلال دعم صغار المزارعين وتوفير التمويل والمنح اللازمة لهم. كما تعمل الحكومة على تطوير الزراعة التعاقدية لضمان استقرار الإنتاج المحلي.
 
ولفت خالد نور الدين إلى أن الحكومة قامت بتسهيل إجراءات الاستيراد للسلع الغذائية، وذلك لضمان توافر السلع في الأسواق المحلية. كما تقوم الحكومة بفتح أسواق جديدة لاستيراد السلع الغذائية من دول مختلفة.
 
وشدد على أن الحكومة قامت بتأمين سلاسل الإمداد الغذائي، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة.
 
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار معقولة، وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع إلى الأسواق، وذلك من خلال منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ القطاع الخاص.

اسعار السلع

السلع الغذائية

اسعار السلع الغذائية

اسعار السلع في مصر



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