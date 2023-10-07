رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وضع رؤية لتحويل التعليم لمحرك للتنمية الاقتصادية

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر خلال الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للإيسيسكو بوضع رؤية لتحويل التعليم إلى محرك أساسي للتنمية الاقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في احتفالية عام الإيسيسكو للشباب والمقامة في العاصمة الإدارية الجديدة: ""عملت اللجنة المصرية للتربية والثقافة والعلوم من خلال رئاستها للمؤتمر العام بجهد كبير من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء الـ 45 ونطلق اليوم نموذج تأهيلي للابتكار يدعم تلك المجالات".