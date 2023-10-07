أتليدم بالمنيا تتغير مع حياة كريمة.. مركزى طبى شامل ومحطة معالجة الأبرز "صور"

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد قرى مركز أبوقرقاص تطورا كبيرا مع مبادرة حياة كريمة ، التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وذلك من خلال عدد كبير من المشروعات فى مختلف القرى، تلك المشروعات كانت مطلبا جماهيريا منذ سنوات طويلة تحققت مع مبادرة حياة كريمة، ومن بين القرى الوحدة المحلية لقرية اتليدم والتى تشهد الكثير من المشروعات أبرزها المركز الطبى التأمين الصحى الشامل، ومركز تنمية الأسرة ومحطة معالجة الصرف الصحى ومركز الشباب وذلك بقرية أتليدم، خلاف المشروعات الأخرى التابعة للقرية.

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير"حياة كريمة" للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

وأشار رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية، مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.

وأضاف أن القرى بالوحدة المحلية يجرى بها تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية سفاى، ومشروع الصرف الصحي لقرية ساقية موسي محطتى رفع ومشروع الصرف الصحي لقرية ساقية موسي خط الانحدار، وغيرها من المشروعات الجارى تنفيذها والتى غيرت القرى وحققت طموحات المواطنين.

أما ابراهيم خلف احد المواطنين من ابوقرقاص قال إن القرى يجرى بها عدد من المشروعات منها مشروع الصرف الصحي لقرية ساقية موسي خط الطرد، ومشروع الصرف الصحي لقرية نزلة السرو محطة الرفع، والصرف الصحي لقرية نزلة مكين محطة الرفع، وغيرها من المشروعات الهامة التى طال انتظارها.

وأوضح بدر محمود أحد أهالى أبوقرقاص، أن قرية اتليدم والقرى التابعة لها يجرى بها إنشاء مركز طبي تأمين صحي شامل وإنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، وأيضا محطة معالجة المياه، وذلك بقرية اتليدم وفى القرى التابعة لها يجرى انشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز، والوحدة الصحية بقرية سفاي والوحدة الصحية بقرية ساقية موسي وإنشاء سوق حضاري بقرية منشأة النصر.

وأضاف أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بمحول نزلة حرز الأوسط لتدعيم الكهرباء بالقرية لتغذية الكهرباء للقرية ومحطة الصرف الصحي بالقرية.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تجرى فى 192 قرية و757 تابع بمحافظة المنيا، وذلك فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى، وأبوقرقاص، ومغاغة والعدوة، وبتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، كما تم إضافة مركزى سمالوط وبنى مزار للمرحلة الثانية وتضم 102قرية.