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حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن تأجيل "الكشف الطبى" إلى الغد

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:48 ص
حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن تأجيل "الكشف الطبى" إلى الغد فريد زهران
كتبت إيمان علي

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أعلنت حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، تأجيل الكشف الطبي والذي كان من المقرر استكمال إجراءاته اليوم السبت، ليكون غدا الأحد، في المجالس الطبية المتخصصة، لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلن "زهران" عزمه الترشح فى انتخابات رئاسة جمهورية 2024، بدعم من الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، وعدد من الأحزاب الأخرى فى مقدمتها حزب العدل.

ودشن فريد زهران حملته الانتخابية فى مؤتمر صحفى، الثلاثاء الماضى 3 أكتوبر، موضحا أن بداية التحرر تأتى بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تعكس إرادة الناس.

وحصل "زهران" على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، تدعم ترشحه فى انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بمجلس النواب، وشملت التزكيات نواب الحزب المصرى الديمقراطى، ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى ومستقلين.

 


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