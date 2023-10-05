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المرشح الرئاسى فريد زهران ينتهى من إجراءات الكشف الطبى

الخميس، 05 أكتوبر 2023 06:50 م
المرشح الرئاسى فريد زهران ينتهى من إجراءات الكشف الطبى المرشح الرئاسى فريد زهران
كتب:محسن البديوى

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أنهى المرشح الرئاسى المحتمل الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إجراءات الكشف الطبى، اليوم الخميس، بمستشفى معهد ناصر، اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
 
وأعلن "زهران" عزمه الترشح فى انتخابات رئاسة جمهورية 2024، بدعم من الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، وعدد من الأحزاب الأخرى فى مقدمتها حزب العدل.
 
ودشن الدكتور فريد زهران حملته الانتخابية فى مؤتمر صحفى، الثلاثاء الماضى 3 أكتوبر، موضحا أن بداية التحرر تأتى بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تعكس إرادة الناس.
 
وحصل الدكتور فريد زهران على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، تدعم ترشحه فى انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو ٢٠ عضوا بمجلس النواب، وشملت التزكيات نواب الحزب المصرى الديمقراطى، ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى ومستقلين.

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