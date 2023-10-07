حكاية وطن.. إنشاء وتطوير 325 مدرسة بالمنيا بطاقة تصل لـ202 ألف طالب

تبذل الدولة جهود كبيرة للقضاء على الكثافات الطلابية بالفصول والمدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وذلك من خلال إنشاء ورفع كفاة المدارس ب محافظة المنيا ، وهذا ما شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية، وتم إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 325 مدرسة تضم 5055 فصلا بطاقة استيعابية تصل إلى 202 ألف طالب وطالبة تمثل كل المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية 1204.2 مليون جنيه.

وينشر "اليوم السابع"، عددا من المدارس التى امتدت يد الدولة لها ومنها مجمع مدارس على عبد العال للتعليم الأساسى بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتشمل 11 فصلا على مساحة 2820 م، ومدرسة الحي الثالث الرسمية للغات بالمنيا وتقام المدرسة على مساحة 3676 مترا وتتكون من 31 فصلا داخل مبنيين، لتستوعب 1580 طالبا.

ومدرسة بني على الثانوية المشتركة ببني مزار، والتي تتكون من عدد 15 فصلا حيث تقام على مساحة 4496 م وبتكلفة قدرها 3 ملايين و800 ألف جنيه ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باطسا بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين و100 ألف جنيه حيث تقام المدرسة على مساحة 3 آلاف متر وتتكون من 16 فصلاً لاستيعاب الكثافة العديدة للطلاب.

كذلك مدرسة قرية السلام للتعليم الأساسي بالمنيا والمقامة على مساحة 4200 متر مربع وبتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه، وتضم 22 فصلا منها 4 لرياض الأطفال.

مدرسة بردنوها الإعدادية بنات بمساحة 1697 م بتكلفة قدرها 5 ملايين و300 ألف جنيه حيث تتكون المدرسة من 15 فصلًا و2 معمل متطور و2 غرفة إدارة و2 غرفة تحضير ومكتبة وصالة متعددة الأغراض.

ومدرسة أبشاق الابتدائية الجديدة على مساحة 2380 م2 وبتكلفة قدرها 6 ملايين و500 ألف جنيه، حيث تتكون المدرسة من 24 فصلا لاستيعاب الكثافة العددية للطلاب منها 6 فصول لرياض الأطفال بالإضافة إلى مكتبة وصالة متعددة الأغراض و2 غرفة مدرسين و2 غرفة إدارة.

مدرسة بني روح الإعدادية الجديدة بمساحة 1700 م2 بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين جنيه، وتضم 12 فصلا، ومعملا مطورا ومكتبة وصالة متعددة الأغراض ومعملا للحاسب الآلي.

ومدرسة كفر المنصورة الثانوية بالمنيا والمقامة على مساحة 4747 مترا بتكلفة إجمالية 6 ملايين و700 ألف جنيه، حيث تتكون المدرسة من 5 طوابق تضم 24 فصلا و2 معمل مطور لاستيعاب الكثافة العددية. مدرسة السلام الإعدادية بنزلة جريس التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا إحلال كلى بإجمالى 12 فصلا على مساحة 1500 مترا بإجمالى 5 طوابق.

وتوسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا بإجمالى 13 فصلا، بالإضافة إلى تطوير المبنى القائم للمدرسة بإجمالى 9 فصول ليصل عدد فصول المدرسة عقب تطويرها وتوسعتها إلى 22 فصلا، بتكلفة تقدر بـ 5 ملايين و100 ألف جنيه.

ورفع كفاءة مدرسة معصرة ملوى الاعدادية المشتركة بإجمالى 18 فصلا وبتكلفة مليون و200 ألف جنيه، وإنشاء ورفع كفاءة مدرسة وحدة معصرة ملوى الابتدائية والتى تضم مبنيين بإجمالى 24 فصلا وبتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، ومدرسة عزبة محفوظ للتعليم الأساسي بقرية طوخ الخيل تم إنشاؤها على مساحة 2800 م2 بعدد 11 فصلًا وبتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه.