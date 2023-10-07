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حياة كريمة.. تطور كبير فى الإنشاءات والخدمات المرورية بمحافظة المنيا

السبت، 07 أكتوبر 2023 01:28 م
حياة كريمة.. تطور كبير فى الإنشاءات والخدمات المرورية بمحافظة المنيا مشروعات حياة كريمة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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إمتدت يد الدولة إلى كافة القطاعات التى تخدم المواطن، أو تقدم خدمة للمواطنين، من خلال مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بمحافظة المنيا ضمت مبادرة تطوير الريف المصرى، ومن بين تلك الخدمات تطوير والوحدات المرورية بعدد من مراكز المحافظة. 
 
وتم تطوير وحدة مرور العدوة بتكلفة مليون جنيه، وتقدم الخدمات المرورية من استخراج تراخيص القيادة والسيارات لمواطني المدينة، والقرى التابعة لها وتبلغ المساحة الإجمالية لوحدة المرور 2019 متر، وتخدم أبناء مدينة العدوة و25 قرية تابعة لها، وتتكون من طابق يضم الإدارات الخدمية ومساحة مخصصة لإجراء الاختبارات الخاصة باستخراج تراخيص السيارات، كما أنها مزودة بمنظومة كاميرات مراقبة وخاصية النداء الرقمي وأماكن لانتظار المواطنين والسيارات.
 
ووحدة مرور سمالوط بعرب الزينة بتكلفة 10.5 مليون جنيه ، لتقديم الخدمات المرورية واستخراج رخص القيادة وتراخيص السيارات للمواطنين من أبناء المدينة والقرى التابعة لها وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية والتيسير على المواطنين، وتبلغ المساحة الإجمالية لوحدة المرور 8 ألاف متر منها 1500 متر مباني وباقي المساحة مخصصة لإجراء الاختبارات لاستخراج تراخيص السيارات، كما تتكون الوحدة من ثلاثة طوابق تضم كافة الإدارات الخدمية.
 
وكذلك افتتاح قسم التجنيد والتعبئة بالمنيا (التابع لمنطقة تجنيد وتعبئة المنيا)، وذلك بجوار قسم شرطة المنيا القسم، مقام على مساحة 150 متر مربع، ويضم صالة خدمات وصالة انتظار، وعدد من المكاتب الإدارية، وتشمل الخدمات "استخراج تصريح سفر لمن أدى الخدمة العسكرية - وأذونات سفر - وشهادات إعفاء مؤقتة ونهائية"، وذلك تيسيرا على أبناء المحافظة في الحصول على الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية وما بعدها.
 
كذلك وحدة مرور بني مزار وتبلغ مساحة الوحدة 550 م بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليون جنيه حيث يتكون المبنى من طابقين وقابل للتعلية.
 
 
 
 

 


وحدات مرورية

تطوير الخدمات المرورية

تطوير وحدات المرور

اخبار المنيا

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