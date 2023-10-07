اليوم السابع
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حكاية وطن.. إنشاء المجمع الصناعى بالمنيا ويضم 68 وحدة بتكلفة 272 مليون جنيه

السبت، 07 أكتوبر 2023 01:57 م
حكاية وطن.. إنشاء المجمع الصناعى بالمنيا ويضم 68 وحدة بتكلفة 272 مليون جنيه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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فى كل مكان تجد الدولة خلال الفترة الماضية توليها إهتماما كبيرا، ومنها المناطق الصناعية بالمحافظات، ومنها محافظة المنيا، حيث بذلت هيئة العامة للتنمية الصناعية جهدا كبيرا فى إنشاء المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة على مساحة 19 فدان، حيث يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 272 مليون جنيه، والذى يتميز بانه يضم وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة، وقرب الموقع من الكتلة السكنية حيث أنها تبعد تقريباً 1.6 كم من المنطقة السكنية، توافر العمالة نظرا للقرب من الكتلة السكنية، توفر في المحافظة العديد من الموارد الطبيعية مثل الحجر الجيري، الرمال الصفراء، الزلط والتربة الزلطية، الطفلة - الرخام، وكل وحدة مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء.
 
ويوجد بالمجمع "مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منافذ بيع وسوبر ماركت"، والمباني عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية وواجهات معمارية حديثة متميزة و منطقة للشحن والتحميل لكل وحدة بالمنشآت المعدنية، وكل وحدة مجهزة بنظام اطفاء حريق ويوجد مدخل تغذية للمياه ومخرج للصرف ومدخل للكهرباء "جهد منخفض". 
 

المنطقة الصناعية

المجمع الصناعى

المطاهرة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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