اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 07:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جيروزاليم بوست: الفصائل الفلسطينية تشن أضخم هجوم على إسرائيل منذ سنوات

السبت، 07 أكتوبر 2023 07:00 م
جيروزاليم بوست: الفصائل الفلسطينية تشن أضخم هجوم على إسرائيل منذ سنوات غزة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في تحليل لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، للهجوم الذى قام به المقاومون الفلسطينيون، قالت إن المقاومين الفلسطينيين شنّوا أكبر هجوم لهم على القوات الإسرائيلية منذ سنوات، وهى عملية مفاجئة تضمنت تسلل مقاتلى المقاومة إلى عدة بلدات إسرائيلية وإطلاق صواريخ مكثفة باتجاه تل أبيب.
 
ومع انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء جنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك القدس، أعلن الجيش الإسرائيلى استعداده للحرب، وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي أن "عدة مسلحين فلسطينيين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من غزة"، مضيفًا أنه تم نصح السكان في المناطق المحيطة بغزة بالبقاء في منازلهم.
 
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتباكات في مستوطنة سديروت، مع مقاومين فلسطينيين يستقلون سيارات جيب يجوبون ريفها، ويمثل هذا الهجوم اختراقًا غير مسبوق من قِبل عدد غير معروف من المسلحين الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، ما يمثل أحد أخطر التصعيدات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ سنوات.
 
وأفادت الأنباء عن مقتل رئيس مستوطنة "شعار هنيغف" خلال مواجهات في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب متلفز، إن إسرائيل تواجه هجومًا غير مسبوق، وأن حكومته سترد بكل قوة وإصرار، وسوف نستخدم كل الوسائل للحماية.
 
وتم عرض الأسرى الإسرائيليين في مقاطع فيديو من قِبل وسائل الإعلام، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، لكن يعلقون عليها بأنها جثث جنود إسرائيليين جلبها المقاتلون إلى غزة، كما تم عرض مشاهد لمقاومين فلسطينيين داخل منازل المستوطنين، وهم يقومون بجولة في بلدة إسرائيلية في سيارات جيب يقال إن مقاتلي المقاومة قادوها إلى تل أبيب، كما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

اخبار فلسطين الان

اخبار فلسطين اليوم

فلسطين

فلسطين الان

وزاره الخارجيه

طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

كتائب القسام

محمد الضيف

صواريخ غزة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

غزة الآن

خسائر إسرائيل

قطاع غزة

إسرائيل

حماس

أحداث غزة

حرب

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد شهداء فلسطين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية



الموضوعات المتعلقة

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى مكثف على مواقع غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 06:47 م

الجيش الإسرائيلى يدمر عددا من الأبراج بفلسطين فى قطاع غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 06:33 م

سياسى فلسطينى يكشف لـ"تليفزيون اليوم السابع" التطورات الميدانية فى قطاع غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 06:00 م

"طوفان الأقصى"..إدانة عربية واسعة للتصعيد فى غزة.. مصر تدعو لتركيز الجهود على وقف العنف بالأراضى المحتلة.. الخليج يحذر من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.. روسيا: الحل دبلوماسى فقط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

السبت، 07 أكتوبر 2023 05:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة