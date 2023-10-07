جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية يحرر 56 محضر حرق قش أرز

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن فريق عمل غرفة عمليات الجهاز، حرر 56 محضرا لمزارعين قاموا ب حرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح أن بيان المحاضر كالتالى: (9 محاضر بمركز أبو حماد ، 11 محضر بمركز بلبيس ، 19محضر بمركز كفر صقر، 17 محضر بمركز أولاد صقر)، وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.

وأشار إلي أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة، قد قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 40 موقعاً لتجميع قش الأرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة ، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات ( مكبس - جرار- لمامة - فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزى دعمًا من وزارة البيئة ،منوهاً أنه تم تجميع نحو 20 ألف طن قش أرز للإستفادة منها حتى الآن.