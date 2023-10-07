جامعة الإسكندرية تنظم معرضا خيريا للملابس والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية معرضا خيريا للطلاب للملابس والأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية لخدمة الطلاب والعاملين بجامعة الإسكندرية، وذلك بدءًا من 1 أكتوبر ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر بالمجمع النظرى.