جامعة الإسكندرية تنظم معرضا خيريا للملابس والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة

تنظم جامعة الإسكندرية معرضا خيريا للطلاب للملابس والأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية لخدمة الطلاب والعاملين بجامعة الإسكندرية، وذلك بدءًا من 1 أكتوبر ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر بالمجمع النظرى.
يذكر أن جامعة الإسكندرية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد، وأكد الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات ضرورة الوقوف على مدى جاهزية الكليات والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية، وتوفير سبل الراحة والرعاية للطلاب وذلك فى إطار استراتيجية الجامعة الهادفة لتوفير بيئة اكاديمية تساعد الطلاب على التفوق والتميز وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة.
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