"الفلكلور السكندرى" يتألق فى احتفالات قصور الثقافة باليوم العالمى للسياحة

الإسكندرية جاكلين منير

شاركت فرقة الحرية للفنون الشعبية في احتفالات الهيئة العامة ل قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقامة بأوبرا سيد درويش بالإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

جاء الحفل بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، قدمت خلاله الفرقة باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري بقيادة الفنان نصر الدين محمد، منها بنات بحري، الزفة الإسكندراني، هذا إلى جانب تابلوه تحيا مصر، حلاوة شمسنا، والفلاحي وفقرة التنورة الصوفية التي تفاعل معها الحضور.

واختتم الحفل الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بتكريم عزت عطوان مدير عام الفرع من قبل هيئة تنشيط السياحة، في حضور تشين جينمينغ وجين هوى، نائبا قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية والقنصل بافيل كيديسيوك مدير المركز الثقافي الروسي، ود.أمل العرجاوي مدير عام مكاتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والفنانين ورموز المجتمع السكندري.