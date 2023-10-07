تفاصيل احتفالية "وطن واحد" على استاد أسوان فى الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

فى يوم مميز يتزامن مع الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، شهدت مدينة أسوان واحدة من أقوى الاحتفالات التى أقيمت على استاد أسوان الرياضى، بعنوان "وطن واحد" وتحت شعار "قوتنا فى وحدتنا".

حضر الحفل، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجانب حضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الوزارة ومحافظة أسوان، وأحيى الحفل الفنان محمد رمضان وفرقة بلاك تيما وفرقة عيسى وأسود.

واحتشد المئات من المواطنين خاصة من الشباب والفتيات أمام استاد أسوان رافعين أعلام مصر لحضور الحفل، وبدأت التجهيزات على ملعب الاستاد الرئيسى، وتخصيص أماكن لكبار الحضور وأخرى للجمهور الذى حضر على الحضور وترديد كلمات النشيد الوطنى مع بداية الحفل وهتاف "تحيا مصر" و"يا أحلى اسم فى الوجود" وغيرها.

وأبدى جمهور أسوان لـ"اليوم السابع"، إعجابه وإشادته بالحفل الذى أقيم بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر، مؤكدين أن الحفل كان على المستوى العالمى وكان هناك تفاعل كبير مع الفنانين الحاضرين والذين حرصوا على السفر لأسوان وقطع هذه المسافة لإحياء الحفل أمام جمهور أسوان.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خالص التهانى القلبية لكافة فئات وطوائف المجتمع الأسوانى بهذه المناسبة الغالية والتى تعد رمزاً للإصرار والعزيمة وقوة الإرادة ، ولتكون دائماً مثالاً ونموذجاً نقتدى به لشحذ الهمم واستنفار الطاقات للعمل سوياً على استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طفرة ملموسة بمختلف القطاعات والمجالات التنموية والخدمية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة ربان السفينة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكداً أن هناك سلسلة متنوعة من الاحتفالات بهذه الذكرى والمناسبة العزيزة تتضمن فعاليات شبابية وثقافية وفنية لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة والسعادة على أهالى المحافظة.

وبعث اللواء أشرف عطية، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أنه يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لملحمة نصر أكتوبر العظيم، لتظل هذه الذكرى خالدة في تاريخنا الوطني، ومبعث اعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء.

وأكد محافظ أسوان، أن رجال القوات المسلحة، ضربوا لنا أروع البطولات في التضحية والفداء، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والاستقرار.

وتابع المحافظ: "نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وربان لسفينة وطننا الغالى مصر ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها في الجمهورية الجديدة، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والازدهار".

يشار إلى أن ستاد أسوان الرياضى، امتلأ بالمواطنين خاصة من الشباب والفتيات، رافعين أعلام مصر للاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، ضمن فعاليات حفل مبادرة " وطن واحد " لمجلس القبائل والعائلات المصرية والذى تم تنظيمه بإستاد أسوان الرياضى تحت شعار " وطن واحد .. قوتنا في وحدتنا".