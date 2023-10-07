تعرف على أسعار البيض اليوم فى الأسواق

كتبت ـ أسماء نصار

شهدت أسعار البيض فى الأسواق انخفاضًا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، حيث سجلت اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك 100، والأحمر 110 والبلدى 120 جنيها.

‎من جانبها، تطلق وزارة الزراعة بشكل يومى منافذ متحركة متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 110 جنيهات وذلك فى الميادين العامه والشوارع المزدحمة بالسكان ضمن مبادرة خير مزارعنا بأهالينا والتى تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

‎يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وانشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من انتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين.

‎جدير بالذكر، أن السيارات تستهدف الميادين العامة والشوارع المزدحمة، ومناطق متفرقة، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين.