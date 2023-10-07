تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة المتهمين بسرقة فتاة في عابدين للمحاكمة

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة المتهمين بسرقة فتاة في عابدين للجنايات، وحبس المتهمين بسرقة فيلا في كرداسة.

حرمية الكابلات

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين بسرقة الكابلات الكهربائية من داخل شركة للإنشاءات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة فتاة

قررت نيابة قصر النيل، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة فتاة فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.

قتل

وفيما أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بقتل عامل طعنا بسلاح أبيض فى منشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تاجر عملة

قررت النيابة العامة، بحبس متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبي فى منطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة أعمدة حديدية

وفيما قررت النيابة العامة حبس عاطل ومالك مخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الأعمدة الحديدية بمنطقة الخليفة.

حبس حرمية المساكن

أمرت النيابة بحبس 3 متهمين بتهمة سرقة فيلا والتعدي علي مالكها وزوجته بمنطقة كرداسة.