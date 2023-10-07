تحذيرات من الأدوية الهندية.. سحب شراب سام للسعال والحساسية للمرة الثانية

كتبت أمل علام

للمرة الثانية على التوالي، وفى ضربة قد توجه لسمعة الأدوية الهندية، كشف المسئولون بالهند عن دواء جديد سام من أدوية السعال والحساسية، بعد الكشف عن الدواء الأول للسعال، والذى قتل العديد من الأطفال فى بعض دول العالم.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، كشف المدير الإداري لشركة نوريس ميديسينز الهندية أن الشركة سحبت شراب السعال وشراب الحساسية الذى وجدته هيئة تنظيم الأدوية الفيدرالية في البلاد ساما، موضحاً أن المنتجات تم بيعها فى الهند فقط.

وأظهرت الاختبارات التى أجرتها المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية في الهند (CDSCO) أن الأدوية ملوثة إما بمادة ثنائى إيثيلين جلايكول (DEG) أو إيثيلين جلايكول(EG)

وربطت منظمة الصحة العالمية، ووكالات صحية أخرى، نفس السموم الموجودة في أدوية السعال الأخرى المصنوعة في الهند بوفاة أكثر من 140 طفلاً فى جامبيا وأوزبكستان والكاميرون منذ منتصف العام الماضي.

ولم يشر المنظمون إلى حدوث أي ضرر بسبب المنتجات التي تنتجها شركة نوريس.

وقال فيمال شاه، العضو المنتدب لنوريس، إنه تم سحب جميع المخزون، مع تقديم البيانات إلى المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية في الهند CDSCO.

وأضاف شاه، "لم نقم بتصديرهذه المنتجات مطلقًا، مضيفا، نحقق في المشكلة من جانبنا من خلال دراسات علم السموم، لقد قمنا بالتحقيق (ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر)."

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن منتج الشركة Trimax مقشع، الذي تم تصنيعه في يناير، يحتوي على 0.118 % من EG، بينما يحتوي عقار الحساسية Sylpro Plus ، الذي تم تصنيعه في مايو، على 0.171 % من إيثيلين جلايكول" EG "، و0.243 % من مادة ثنائي إيثيلين جلايكول DEG، وفقًا للاختبارات المعملية للمنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية في الهند" CDSCO " نقلاً عن تقرير شهري من الهيئة التنظيمية لشهر أغسطس.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الحد الآمن لا يزيد عن 0.10%. وأضاف المنظمة العالمية، التي أصدرت عدة تحذيرات بشأن الأدوية الهندية منذ العام الماضي، لرويترز، إن إدارة مكافحة الأمراض والوقاية منها أبلغتها بشأن منتجات نوريس، ورفض شاه الإفصاح عن إجمالي عدد زجاجات الشراب التي صنعها نوريس وعدد الزجاجات التي تم سحبها.

وقال "نحن نصنع هذا الشراب منذ 10 سنوات دون أي شكوى"، مضيفا، إنه "في الآونة الأخيرة، تم وضع ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول على قائمة المراقبة من قبل المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية في الهند CDSCO بسبب الحوادث التي وقعت في الخارج."

وقد أغلقت هيئة تنظيم الأدوية في ولاية جوجارات، حيث يوجد مقر نوريس ولديها مصنعان بالقرب من بعضها البعض، جميع إنتاجها، مشيرة إلى انتهاكات ممارسات التصنيع الجيدة بعد تفتيش الشهر الماضي، وقد تم تصنيع شراب السعال في أحد المصانع والمنتج الآخر في مصنع آخر، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

كما ذكرت قائمة المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية في الهند، أيضًا مجموعة من الجليسيرين، مؤكدة، إن شركة أداني ويلمارAdani Wilmar صنعتها في أكتوبر 2021، على الرغم من أنها تحتوي على 0.025 % من إيثيلين جلايكول EG، وهو ضمن حدود السلامة التي تحددها منظمة الصحة العالمية.

وقال متحدث باسم شركة أداني ويلمار لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه يعتقد أن "المنتج المعني الذي اختبرته المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية في الهند "CDSCO "مغشوشا، وأبلغ الإدارة بالأمر نفسه مع طلب إسقاط إشعار سحب الدواء، ولكن المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية في الهند لم تستجب على الفور لطلب التعليق على اشتباه الشركة Adani Wilmar في أن المنتج الذي تم اختباره كان مغشوشا، او غير أصلى، ولم يتم تصنيعه من قبل الشركة نفسها.