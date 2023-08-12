شراب السعال الهندى فيه سم قاتل.. وفاة 65 طفلا فى أوزبكستان بعد تناول الدواء

كتبت أمل علام

لا يزال شراب السعال الهندى الملوث ينتشر فى الكثير من دول العالم، رغم حدوث العديد من الوفيات من الأطفال بسببه، وبدأت أوزبكستان محاكمة المتورطين فى تصنيع وتوزيع الدواء الهندى المخصص لعلاج السعال بعد وفاة أكثر من 65 حالة بين الأطفال بعد تناول شراب السعال الملوث، معلنة للمرة الأولى ارتفاع عدد الوفيات عن ذى قبل.

وكانت الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى قد أبلغت فى السابق عن 20 حالة وفاة مرتبطة بالأدوية التى أنتجتها شركة ماريون للتكنولوجيا الحيوية الهندية.

وقالت المحكمة العليا فى أوزبكستان في بيان، إن من بين المتهمين الـ 21 - وجميعهم مواطنون أوزبكيون - مسئولون كبار سابقون كانوا مسئولين عن ترخيص الأدوية المستوردة ومديرين تنفيذيين لشركة خاصة كانت تستوردها وتوزعها.

وتشمل التهم الموجهة إليهم التهرب الضريبي، وبيع أدوية دون المستوى أو مزيفة، وإساءة استخدام المنصب، والإهمال، والتزوير، والرشوة.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، فقد ألغى المنظم الهندي رخصة التصنيع لشركة Marion Biotech ، التي كانت قد صدرت شرابًا إلى أوزبكستان، واعتقلت بعض موظفيها، وفي ديسمبر، قال ممثل قانوني لماريون بايوتك إن الشركة تأسف للوفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في يناير الماضى، إن أكثر من 300 طفل معظمهم دون الخامسة في غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان توفوا بسبب إصابة حادة في الكلى مرتبطة بأدوية ملوثة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت إن الفلبين وتيمور الشرقية والسنغال وكمبوديا قد تتأثر لأن الأدوية قد تكون معروضة للبيع، كما دعت إلى "إجراءات فورية ومنسقة" بين الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة لمنع المزيد من الوفيات.

وأظهرت تحليلات وزارة الصحة الأوزبكية أن شراب أمبرونول وDOK-1 Max ملوثان بكميات غير مقبولة من ثنائي إيثيلين جلايكول أو إيثيلين جلايكول، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية في تحذير من المنتجات الطبية في يناير، وقالت هيئة مراقبة الصحة التابعة للأمم المتحدة، إنه من المهم اكتشاف وإزالة هذه المنتجات دون المستوى المطلوب من التداول.

وأوضح موقع وكالة "رويترز"، أنه تم إعطاء الشراب بجرعات أعلى من المعتاد للأطفال، إما من قبل الآباء الذين يعتقدون خطأً أن المنتج علاجات مضادة للبرد أو بناءً على نصيحة الصيادلة، وفقًا للتحليل، وعلقت الهند في أكتوبر الإنتاج لانتهاكها معايير التصنيع بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن 4 من أدوية السعال التي تنتجها ربما قتلت عشرات الأطفال في غامبيا.