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بالخطأ.. اشتباك بين قوتين من الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:41 م
بالخطأ.. اشتباك بين قوتين من الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، عن خطأ تحديد لقوة إسرائيلية فى عسقلان أدى إلى إشتباكات بين قوتين إسرائيليتين ومخاوف من إصابات.
 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، السبت، إن اليوم هو يوم أسود معربا عن استعداده للثأر لهذا اليوم، مضيفا فى حديث له: "سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية"، بحسب سكاى نيوز.
 
ودعا نتنياهو مواطنو غزو الخروج من القطاع لأن الجيش الإسرائيلى سيضرب بكل قوة، وحذر نتنياهو حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووجه لهم رسالة " أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن".
 
وأكد نتنياهو "نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر".
 
كما وجه نتنياهو الشكرللرئيس الأمريكى جو بايدن على تصريحاته القوية والواضحة.
 
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 250 مستوطنا، وإصابة 1100 آخرين في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت. 

 


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