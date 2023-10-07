انطلاق اجتماع المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر فى تل أبيب

كتب أحمد جمعة

ترأس بنيامين نتنياهو اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، السبت، والذي انطلق قبل قليل بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عشرات الغارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الحدودية شرق غزة ومنها جباليا وبيت لاهيا، واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بأن تل أبيب تعيش أوقات حرجة حيث يتجول مسلحين ينتمون من حركة حماس في مستوطنات جنوب غزة.

فيما، أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الفصائل الفلسطينية لعشرات الصواريخ باتجاه بئر سبع.

بدورها، أعلنت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، السبت، مقتل 22 مستوطنا منذ صباح اليوم منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى.

وتمكنت عناصر من الفصائل الفلسطينية من أسر عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، السبت، وذلك ضمن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق 5 آلاف صاروخ دفعة واحدة خلال 20 دقيقة، مؤكدة ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين هذا العام بسبب جرائم الاحتلال.

وأشارت إلى إلى أنها قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، مضيفة: اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة، فيا اهلنا في الداخل والنقب والجليل والمثلث اشعلوا الارض لهيبا تحت اقدام المحتلين.

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مصادر طبية إسرائيلية، تسجيل 22 قتيل وإصابة 545 آخرين من بينهم 40 في حالة صعبة وحرجة وأسر عدد آخر من المستوطنين، ونشر الإعلام الإسرائيلي صورا تبرز أسر الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنين وجنود الاحتلال من غلاف غزة خلال علمية طوفان الأقصى.

في غزة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم صحفيين اثنين على الشريط الحدودي.