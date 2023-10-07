اليوم السابع
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اليوم.. ضعف المياه بمدينة إهناسيا وقرى الحمام ودنديل بمركز ناصر فى بنى سويف

السبت، 07 أكتوبر 2023 01:00 ص
اليوم.. ضعف المياه بمدينة إهناسيا وقرى الحمام ودنديل بمركز ناصر فى بنى سويف مياة الشرب
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر ضعف المياه بمدينة إهناسيا ومجلسي قروى الحمام ودنديل بمركز ناصر، وذلك لمدة ساعتين من 8 صباحاً حتى 10 صباحاً، اليوم السبت، وعلى مدار 3 أيام، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز إهناسيا
 
وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.
 
 
 
 


 

 


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