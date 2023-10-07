اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 05:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الهيئة الوطنية تعلن تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه اليوم

السبت، 07 أكتوبر 2023 05:21 م
الهيئة الوطنية تعلن تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه اليوم المستشار أحمد بندارى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمر صحفي، منذ قليل، أعلن فيه تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه، اليوم، والتى قدمها نيابة عنه المستشار محمود فوزى الممثل القانوني.
 
وأكد المستشار أحمد بندارى، أن المستشار محمود فوزى الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حضر إلى مقر الهيئة ظهر اليوم، وأحضر برفقته تزكيات أعضاء مجلس النواب التى تم تحريرها للمرشح الرئاسي، وبلغ عددها 424 تزكية، بالإضافة إلى مليون و131 ألف تأييد وثقها المواطنين لمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى.
 
وسحب المستشار محمود فوزى الممثل القانوني نموذج طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، حيث قام بملء البيانات المطلوبة كما وقع على كافة الاقرارات المطلوبة.
 
وسلم أيضا تقارير الكشف الطبى على المرشح الرئاسي الذى وقعه بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
يذكر أن شروط الترشح تتضمن قيام المرشح بتقديم مجموعة من المستندات وهى صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
 
وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
من ناحية أخرى تواصل لليوم الرابع عشر على التوالي مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والبالغ عددها 217 مكتبا والمخصصة لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية عملها .
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 اكتوبر للاعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.
 
وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.
 
وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم  13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
 
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية.
 
وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.
 
وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

المستشار محمود فوزي

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

اليوم السابع بلس

تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة

الهيئة الوطنية للانتخابات: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تقدم بأوراق ترشحه بالانتخابات الرئاسية رسميا .. قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب ومليون و130 ألف تأييد من المواطنين

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:48 م

الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يصل لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:22 م

وصول تأييدات المواطنين للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:15 م

انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية رسميا.. المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات: تلقى أوراق المرشحين بدأ اليوم ولم يتقدم أحد.. ويؤكد: توكيلات المواطنين أو تذكية النواب شرط أساسى لتقديم طلب الترشح

الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة