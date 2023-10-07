اليوم السابع
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المفتي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره بالديار الفلسطينية للاطمئنان على الأوضاع

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:42 م
المفتي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره بالديار الفلسطينية للاطمئنان على الأوضاع مفتي الجمهورية يجرى اتصالًا هاتفيًّا بمُفتي القدس والديار الفلسطينية
كتب - لؤي علي

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أجرى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- اتصالًا هاتفيًّا بسماحة الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، للاطمئنان على الأوضاع هناك. 
 
وأكد مفتي الجمهورية خلال الاتصال أن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي ومسلم في ربوع الأرض يحملون أمانتها أينما كانوا، وهي قضية لا تسقط بالتقادم، ولكنها تحيا في نفوسنا، ويزداد تمسكنا بالحق الفلسطيني والعربي لما للقدس من مكانة دينية وحضارية على مر التاريخ. 
 
وأكَّد مفتي الجمهورية أهميةَ بيان وزارة الخارجية المصرية، حيث نبَّهت فيه على أهمية تجنب تعريض المدنيين للمخاطر، مع ضرورة ضبط النفس، والدعوة إلى تدخل الأطراف الفاعلة دوليًّا لوقف التصعيد، وحث الكيان الإسرائيلي المحتل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني. 
 
 
 

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