اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:05 م
المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بدائرة مركز أخميم.

 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم ( ص . ش.ر) عامل وشقيقه ( م.ش.ر)عامل،، تهمة ضرب المجنى عليه (ح. ن . ص)، بأن قاما بالتعدى عليه وضربه واحداث عاهة مستديمة له بنسبة 25% بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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جنايات سوهاج

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