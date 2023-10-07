المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم ( ص . ش.ر) عامل وشقيقه ( م.ش.ر)عامل،، تهمة ضرب المجنى عليه (ح. ن . ص)، بأن قاما بالتعدى عليه وضربه واحداث عاهة مستديمة له بنسبة 25% بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.