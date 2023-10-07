المستشار محمود فوزى: نرحب بكل جهد تقدمه الجهات المؤيدة وسنتيح قنوات واضحة للانضمام للحملة

رامى محيى الدين - تصوير حسن محمد

قال المستشار محمود فوزى، خلال المؤتمر الصحفى الأول للإعلان عن الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي: سوف تتخذ الحملة مقرات في عواصم المحافظات المختلفة سيتم الإعلان عنها وترحب بكل جهد تقدمه الأحزاب والجهات الشعبية والمحلية المؤيدة في سبيل دعم مرشحنا

وتابع: ستتيح الحملة للراغبين في الانضمام للحملة الرئاسية قنوات واضحة سيتم الإعلان عنها على صفحتنا الرسمية، وباختصار سوف تعمل الحملة على تنسيق وتوحيد الجهود المختلفة من مختلف الجهات الداعمة للوصول إلى أفضل النتائج وتجنب التداخل والتكرار .

وأكمل: الزمنا أنفسنا بالأخلاق القويمة، وندعو الجميع للالتزام بها والعمل بالمعايير والضوابط التي تضمنها الدستور والقانون وقراراتا الهيئة الوطنية للانتخابات، نود أن نؤكد بأوضح وأصرح عبارات ممكنة لإقامة الفصل التام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين نشاط المرشح عبد الفتاح السيسى فلا تداخل.































































































