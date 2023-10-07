المؤتمر العام بالإيسيسكو يشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بالشباب

كتب سمير حسنى

قدم كريم عبدالباري رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة بالـ"الإيسيسكو"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالشباب، وتأكيده في جميع المحافل الكبرى على دور الشباب ورؤيتهم المتميزة إيمانا منه بأنهم المستقبل.

قال رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة بالـ"الإيسيسكو"، خلال احتفالية اطلاق عام الايسيسكو للشباب المنعقد العاصمة الإدارية الجديدة، إن المنظمة تتميز بحصيلة مزدهرة من الإنجازات سواء التعليم والثقافة والاتصال بهدف بناء مجتمعات شاملة وتعزيز ثقافة السلام والنماء، مشيرا إلى أن المؤتمر يجسد جزء محاكاة من المستقبل، حيث تتشرف مصر باستضافة وفود من المنطقة العربية والأفريقية والأسيوية والأمريكية.

وتنفذ منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، عددًا من البرامج والمشاريع الطموحة الموجهة لبناء قدرة الشباب، بالتنسيق مع اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء، وفي مقدمتها برنامج المهنيين الشباب، وبرنامج تدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، فضلًا عن ورش عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعي التعليمي، وبرنامج تدريب ودعم الشباب في إنشاء وتطوير المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وحاضنة المشاريع الثقافية والإبداعية "إبداع".

يذكر أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، تأسست عام 1979، وتضم في عضويتها 54 دولة، وتهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الاستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها، فضلاً عن تقـوية قـدرات المنظومات التربوية وتحسين مؤشراتها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلي تحفيز التنمية الثقافية الشّاملة لشعوب العالم الإسلامي، ويقع مقر المنظمة في مدينة الرباط المغربية.