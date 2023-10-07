المؤبد لعامل بمحل إطارات ضرب سائقا بمصباح كهربائى خلال مشاجرة بالجيزة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات الجيزة ، الدائرة 37، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أحمد الحفناوي، والحسن نجم الدين الكردي، وأمانة سر محمد هاشم، ومحمد عوض، بالسجن المؤبد لعامل بمحل إطارات، وبراءة شقيقه، لاتهامه الأول بقتل سائق خلال مشاجرة نشبت بينهم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2887 لسنة 2023 جنح المنيرة الغربية، والمقيدة برقم 2656 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين "إسلام أ م"، 27 سنة، عامل بمحل إطارات، وشقيقه "محمد أ م"، 22 سنة، عامل إطارات، مقيمان بشتيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، ضربا عمداً المجني عليه عبد الله كامل أحمد حميد، بأن كال له المتهم الأول عدد ضربات مستخدماً أداة (مصباح كهربائي)، موضع الاتهام الثاني، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم سدد للمتوفي عدة ضربات بأيده وقدمه ولم يكن مقصدهم من ذلك قتله ولكن الضرب أفضي إلي موته علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة (مصباح كهربائي)، المستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بأنه حال سير المتوفي بسيارة بالطريق العام، اصطدم بسبب الزحام بالمتهمان، فنشبت مشاجرة بين المتهمين والمتوفي، وتدخل المارة المشاجرة وعقب فضها استمر سالفي الذكر في التعدي علي بعضهما البعض بالسب والشتم وعلي إثر ذلك قام المتهم الأول باستخلاص أداة (مصباح كهربائي)، ملقاة داخل إحدى سيارات القمامة، وتوجه صوب المتوفي إلي رحمة مولاه تعالي، شارعاً في التعدي عليه ضرباً باستخدامها إلا أنه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا حيدته عن إصابة المتوفي ثم تعدوا علي بعضهم البعض بالضرب وسقوطهم أرضاً وآنذاك حدثت إصابة المتوفي بالرقبة وسقط غارقاً بدمائه فهب الأهالي لنجدته ونقلة لأحد المستشفيات لإسعافه إلا أنه توفي فور وصوله المستشفي.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.