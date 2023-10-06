قطار المحاكمات × أسبوع.. محاكمة متهم بالشروع فى قتل زميله بسبب مباراة كرة قدم

كتب أحمد إسماعيل

تشهد أروقة محاكم جنايات الجيزة والقاهرة خلال الأسبوع المقبل، نظر العديد من القضايا المهمة ومنها النطق بالإعدام على تاجر خضراوات قاتل صديقة لسرقته، ومحاكمة متهم بالشروع فى قتل زميله بسبب مباراة كرة قدم بالعياط.

النطق بالحكم على تاجر ماشية عقب ورود رأى المفتى فى إعدامه

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي السبت حكمها على تاجر ماشية عقب ورود فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى بالإعدام، لاتهامه بقتل صديقه بالمذبح لسرقته .

محاكمة متهم بالشروع فى قتل زميله بسبب مباراة كرة قدم بالعياط

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة الاثنين، محاكمة متهم شرع فى قتل طالب عمدا بالعياط.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "ا س" 21 سنة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة الشروع في قتل شخص، وذلك علي خلفية التحقيقات فى القضية رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات العياط والمقيدة برقم ١٦٤٥ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة.

وقال المجني عليه أمام النيابة العامة بإنه أثناء انعقاد مباراة بين فريقين مثل أحدهما احتدمت مشادة كلامية بين فريقه والخصم على اثرها قام المتهم بإشهار سلاحا أبيض "مطواه" وكالة ضربة قاتلة سكنت بطنه.

محاكمة موظف فى شركة محمول بتهمة الاختلاس

وتستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة الأربعاء، محاكمة موظف بإحدى شركات خدمات المحمول، لاتهامه بالاستيلاء على بضائع مملوكة لجهة عمله بقيمة 3 ملايين و255 ألف جنيه بدون وجه حق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع، وأحمد بهاء الدين سليم، وأمانة سر سعيد برغش.