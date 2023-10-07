اليوم السابع
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القوى العاملة بالوادى الجديد تختتم دورات تدريبية على صيانة محطات الطاقة الشمسية

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:18 م
القوى العاملة بالوادى الجديد تختتم دورات تدريبية على صيانة محطات الطاقة الشمسية دورات تدريبية على صيانة محطات الطاقة الشمسية بالمحافظة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد اليوم السبت، عن الانتهاء من تنفيذ برنامج تدريبي في مجال" الطاقة الشمسية" وتشكيل أول فريق فني مدرب على صيانة ألواح الطاقة الشمسية، وتدريبهم  عمليًا بمواقع وحدات و محطات الطاقة الشمسية التابعة للمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ دورات تدريبية حرفية للشباب، لتوفير عمالة فنية مُدرَبة تواكب احتياجات سوق العمل، وتفتح المجال لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
 
وقال أحمد طليب مدير القوى العاملة بالمحافظة، إن تلك الدورات التدريبية بهدف إكساب المتدربين المهارات الفنية التى تؤهلهم لدخول سوق العمل على تلك المهن في المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة.
 
وأضاف طليب، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب من الجنسين في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تنفذ المديرية برامج التدريب المهني المجانية على المهن المطلوبة في سوق العمل داخل المحافظة، وانه يمكن للشباب للتقديم عليها من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة أو المتنقلة، من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وأن عمليات التدريب تحدث تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ،و محافظ الوادى الجديد، وحنان وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.
 
 
 

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