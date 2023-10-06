اليوم السابع
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محطات الطاقة الشمسية تستمر فى توليد الكهرباء رغم انتهاء فصل الصيف.. لهذه الأسباب

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:07 م
محطات الطاقة الشمسية تستمر فى توليد الكهرباء رغم انتهاء فصل الصيف.. لهذه الأسباب محطات الطاقة الشمسية
كتبت رحمة رمضان

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هناك عدة أسباب تجعل محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل طوال أيام العام بدون أن تتأثر بالتقلبات المناخية ، وفيما يلي الأسباب التى تجعل  محطات طاقة الرياح و الشمس تعمل طوال العام وهى كالاتي:
 
1-جميع المواقع التى تم بناء محطات الرياح و الشمس عليها تم اختيار من اطلس مصر.
 
2-تم اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة.
 
3-منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف.
 
4-منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتى تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.
 
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

كفاءة محطات الطاقة الشمسية و الرياح



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