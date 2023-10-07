الصحة العالمية تحذر: حمى الضنك ستنتشر فى أمريكا وجنوب أوروبا وأفريقيا

كتبت أمل علام

قال كبير العلماء فى منظمة الصحة العالمية إن حمى الضنك ستصبح تهديدا كبيرا في جنوب الولايات المتحدة وجنوب أوروبا وأجزاء جديدة من أفريقيا خلال العقد الجارى، حيث يخلق ارتفاع درجات الحرارة الظروف الملائمة لانتشار البعوض الذى يحمل العدوى، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وكان هذا المرض منذ فترة طويلة آفة فى معظم أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية، مما تسبب في وفاة ما يقدر بنحو 20 ألف شخص كل عام، وقد ارتفعت معدلات الإصابة بهذا المرض بالفعل بمقدار 8 أضعاف على مستوى العالم منذ عام 2000، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تغير المناخ بالإضافة إلى زيادة حركة الأشخاص والتوسع الحضري.

ولا يتم تسجيل العديد من الحالات، ولكن في عام 2022، تم الإبلاغ عن 4.2 مليون حالة في جميع أنحاء العالم، وحذر مسؤولو الصحة العامة من توقع مستويات انتقال شبه قياسية هذا العام، وتشهد بنجلاديش حاليًا أسوأ تفشي للمرض على الإطلاق، مع أكثر من 1000 حالة وفاة.

وقال جيريمي فارار، أخصائي الأمراض المعدية الذى انضم إلى منظمة الصحة العالمية في مايو من هذا العام، لرويترز، "نحن بحاجة إلى إعداد البلدان لكيفية تعاملها مع الضغوط الإضافية التي ستأتي في المستقبل في العديد من المدن الكبرى.

أمضى فارار سابقًا 18 عامًا في العمل في فيتنام في مجال الأمراض الاستوائية بما في ذلك حمى الضنك، وترأس لاحقًا مؤسسة Wellcome Trust الخيرية الصحية العالمية وقدم المشورة لحكومة المملكة المتحدة بشأن استجابتها لكورونا قبل انضمامه إلى منظمة الصحة العالمية في مايو من هذا العام.

وقال فارار، إن العدوى من المرجح أن "تنطلق" وتصبح متوطنة في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا - وجميع المناطق التي يوجد فيها بالفعل بعض انتقال محلي محدود - حيث أن ظاهرة الاحتباس الحراري تجعل مناطق جديدة مضيافة للبعوض الذي ينشرها، محذرا من أن ذلك سيضع ضغطا حادا على أنظمة المستشفيات في العديد من البلدان.

وقال: "إن الرعاية السريرية مكثفة للغاية، وتتطلب نسبة عالية من الممرضات مقارنة بالمرضى، مضيفا، "أشعر بالقلق حقاً عندما تصبح هذه مشكلة كبيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى."

وقال موقع وكالة رويترز، إن معظم الأشخاص الذين يصابون بحمى الضنك ليس لديهم أعراض، مما يعني أن معدلات الحالات يعتقد أنها أعلى بكثير من الأرقام المبلغ عنها، أولئك الذين يفعلون ذلك يمكن أن يعانون من الحمى وتشنجات العضلات وآلام المفاصل الشديدة التي تُعرف باسم "حمى كسر العظام"، وفي الحالات الشديدة ، أقل من 1% – يمكن أن تكون قاتلة.

لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، على الرغم من وجود لقاح متاح، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوصت منظمة الصحة العالمية بلقاح Qdenga الذي تنتجه شركة Takeda للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا في المناطق التي تمثل فيها العدوى مشكلة صحية عامة كبيرة.

تمت الموافقة على Qdenga أيضًا من قبل الجهة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، لكن شركة Takeda سحبت طلبها في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، بسبب مشاكل في جمع البيانات، وقالت تاكيدا إنها لا تزال تجري محادثات مع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" بشأن اللقاح.

وقال فارار إن إعداد مناطق جديدة في العالم للتعامل مع حمى الضنك يعني ضمان إنفاق أي أموال للصحة العامة في المجالات الصحيحة، بما في ذلك أفضل طريقة للسيطرة على البعوض.

وتنتشر حمى الضنك عن طريق بعوض الزاعجة المصرية المصاب، والذي يتصرف بشكل مختلف عن النوع الحامل للملاريا، على سبيل المثال، فإنها تعض الناس في الداخل، وتعض طوال اليوم كما أنها تتكاثر في المياه الضحلة جدًا.

وأوضح فارار، إن الوقاية المناسبة ستشمل خطط فرز المستشفيات بالإضافة إلى الابتكار العلمي إلى جانب عوامل رئيسية أخرى، مثل التخطيط الحضري، لتجنب مناطق المياه الراكدة بالقرب من المنازل أو داخلها.