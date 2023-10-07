السيطرة على حريق بكنيسة مارجرجس بإبشواى فى الفيوم دون إصابات

الفيوم ــ رباب الجالى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بكنيسة مارجرجس بمدينة إبشواي، دون وجود مصابين، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق محدود بكنيسة مارجرجس بمدينة إبشواي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحريق وتبين أن حريقا محدودا شب داخل الكنيسة وتم السيطرة عليه دون وجود إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.