اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحماية المدنية تنقذ عددًا من المواطنين احتجزوا داخل أسانسير فى الفيوم

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:15 ص
الحماية المدنية تنقذ عددًا من المواطنين احتجزوا داخل أسانسير فى الفيوم أسانسير - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية، من إنقاذ 4 مواطنين احتجزوا داخل أسانسير بأحد الأبراج السكنية بمدينة الفيوم، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا يفيد باحتجاز عدد من المواطنين داخل أسانسير في أحد الأبراج السكنية بشارع الدالي التابع لحي الجون بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.
 
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تمكنوا من سحب الأسانسير وفتحه وإخراج المحتجزين، في وقت سريع دون أن يحدث إصابات لأيا منهم، فيما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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