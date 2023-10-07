اليوم السابع
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السفير العراقي يستعرض أمام شيخ الأزهر ترتيبات زيارة فضيلته المرتقبة للعراق

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:45 م
السفير العراقي يستعرض أمام شيخ الأزهر ترتيبات زيارة فضيلته المرتقبة للعراق السفير العراقي يستعرض لشيخ الأزهر ترتيبات زيارة فضيلته المرتقبة في العراق
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، بمشيخة الأزهر، السفير الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة؛ حيث استعرض السفير العراقي لشيخ الأزهر مستجدات الوضع في العراق، والترتيبات التي تبذلها السفارة العراقية لتنسيق زيارة فضيلته المرتقبة للعراق.  
 
وأكَّد السفير العراقي لشيخ الأزهر أن العراقيين جميعًا ينتظرون بشغفٍ كبيرٍ زيارة فضيلته، وأن رئيس الوزراء العراقي يُولِي هذه الزيارة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن السفارة العراقية بالقاهرة شكَّلت فريقًا لمتابعة تفاصيل الزيارة والترتيبات مع مؤسسة الأزهرالشريف على مدار اللحظة. 
 
من جهته، أكَّد شيخ الأزهر تطلعه لزيارة العراق في يناير المقبل، مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل الكثير من ود الأزهر الشريف ومحبتِه للشعب العراقي، وأنَّ هذه الزيارة محورها الرئيس سيكون تعزيز التفاهم والوحدة بين مدارس الفكر الإسلامي ولمَّ شمل الأمة.

العراق

شيخ الازهر

بغداد

مشيخة الازهر



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