الرقابة المالية: مد تصفية صندوق تأمين شركة وادي الملوك للطحن لمدة عام

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 2421 لسنة 2023، بشأن مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة لمدة عام أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب اعتبارًا من 24 سبتمبر عام 2023.

ووفقًا لتقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 وبلغت 17.6 مليار جنيه مقابل 14.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 21.2%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 8.6 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 5.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 60%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 9.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 2%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 8.2 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 34.7%.

ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 3.1 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 20%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.1 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 45.4%.