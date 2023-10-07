الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث فى غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيچي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموقف العام للأحداث من خلال مركز ادارة الأزمات الاستراتيچي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
ووجه الرئيس السيسي، بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.
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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموقف العام للأحداث من خلال مركز ادارة الأزمات الاستراتيچي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
ووجه الرئيس السيسي، بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.
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