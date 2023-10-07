اليوم السابع
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الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث فى غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيچي

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:15 م
الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث فى غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيچي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموقف العام للأحداث من خلال مركز ادارة الأزمات الاستراتيچي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ووجه الرئيس السيسي، بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.

 

الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث فى غزة (1)
 

 

الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث فى غزة (2)
 

 

الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث فى غزة (3)
 

 

الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث فى غزة (4)
 

 

 

 

 

 

 

 

 


الرئيس السيسي

ادارة الازمات الاستراتيجيي

تطوارات الاوضاع

قطاع غزة



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