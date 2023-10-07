الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ماكرون بشأن جهود وقف التصعيد فى غزة.. إنفوجراف

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفى بين الرئيسان.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الاتصال تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة

أعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث

شددا على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف

وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لاحتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح

الرئيس السيى أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة احتواء التصعيد الراهن

وحذر من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين