اليوم السابع
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التموين تطرح لحوم بلدى بسعر 240 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:02 ص
التموين تطرح لحوم بلدى بسعر 240 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لحوم
كتب ــ مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ويتم طرح اللحوم الطازجة البلدية بسعر 240 جنيها للكيلو، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 الى 25%.
 
وأوضحت أمل دوابة، العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، أنه يتم ضخ منتجات اللحوم بمنافذ وفروع الشركة بأسعار مخفضة ويتم طرح اللحوم البلدي الطازجة بسعر 240 جنيها للكيلو، بجانب توفير اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة السوداني والجيبوتى والعديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة طرح المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كل السلع والمنتجات، حيث يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية والفروع التابعة للشركة البالغ عددها 310 منافذ بالقاهرة والجيزة بكل السلع الغذائية أولا بأول، لافتة إلى حرص وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات بتوجيهات من القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كل السلع الغذائية.

التموين

اسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

سعر اللحوم بالتموين

اسعار اللحوم البلدية

سعر اللحوم البلدى

سعر اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية



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