البحرين تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس والتهدئة

أ ش أ

دعت البحرين، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس والتهدئة، والوقف الفورى للتصعيد؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أنها تتابع بقلق تطورات الأوضاع فى قطاع غزة بين فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية، والتى تسببت فى مقتل وإصابة العشرات.



وحذرت الوزارة من أن استمرار القتال سيكون له تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار فى المنطقة، والجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط.



وطالبت المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسؤولياته والعمل على وقف الاقتتال بين الطرفين وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولى الإنساني، والدفع بجهود العملية السلمية، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.