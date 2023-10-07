البابا تواضروس يشهد الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس كنيسة العذراء بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير ومحمد الأحمدى

شهد البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مراسم الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بجناكليس، حيث تم تنظيم الاحتفال ببيت "سانت ماريا" التابع للكنيسة بكينج مريوط ،بحضور قداسك البابا تواضروس وأباء الكنيسة وبعض الحضور من أبناء الكنيسة.

كما تضمن اللقاء، الاحتفال باليوبيل الذهبي للقمص إيليا القمص برثلماوس ،أول كاهن بالكنيسة.

ولقد زار البابا تواضروس، هذا الصيف عدد كبير من كنائس الإسكندرية شرقا وغربا، وألقى العظة الأسبوعية كل يوم أربعاء، بأحد كنائس محافظة الاسكندرية.

وأكد البابا تواضروس على أن الكنيسة تساهم فى تقديم مواطن صالح ، من خلال ما تقدمة من خدمة روحية، وهى حصن أمان لتعلم الإنسان كيف يكون وتقدم ما يحتاج له الإنسان روحيا.

وتقدم البابا تواضروس بالشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لأهالى المناطق السكنية الأكثر إحتياجا.