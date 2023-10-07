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الأرصاد: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى غدا والعظمى بالعاصمة 30 درجة

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:25 م
الأرصاد: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى غدا والعظمى بالعاصمة 30 درجة الطقس - غيوم - أمطار
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد .
 
كما تتوقع غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه ، وأمطار خفيفة  (بنسبة حدوث 30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد على مناطق متفرقة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27.
 
 
 
 

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