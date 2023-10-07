افتتاح معرض اللوحات الفنية بقصر ثقافة العريش.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، معرض اللوحات الفنية في قصر ثقافة العريش

وأقيم المعرض على هامش ملتقى "أهل مصر"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار" يهمنا الإنسان"، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة وعددهن 200 فتاة وسيدة.

وأعلن رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن المعرض ضم عددا من اللوحات الفنية التي تحتفي بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، بجانب لوحات عن جمال الطبيعة في محافظة شمال سيناء.

ومشروع "أهل مصر" يعد أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة شمال سيناء. أعلن أن الهدف العام للمشروع هو التعريف بالثقافة المحلية وتراث محافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية، ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن. وعلى هامش الافتتاح أقيمت عدد من الفاعليات الفنية لفرقة الموسيقى العربية وفرقة العريش للفنون الشعبية.