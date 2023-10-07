إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بطريق رشيد فى البحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك بمركز إدكو بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك بالقرب من قرية6 بطريق إدكو - رشيد.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
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