إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بطريق رشيد فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك بمركز إدكو بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك بالقرب من قرية6 بطريق إدكو - رشيد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.