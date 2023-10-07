اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 11:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بطريق رشيد فى البحيرة

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:29 ص
إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بطريق رشيد فى البحيرة حادث سيارة -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك بمركز إدكو بالبحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص  بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك  بالقرب من قرية6 بطريق  إدكو - رشيد.
 
وتم  نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 
 
 
 

حادث سير

مركز إدكو

محافظة البحيرة

حادث تصادم

حوادث البحيرة

طريق رشيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة