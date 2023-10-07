إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أصيب 3 أشخاص ب حادث تصادم سيارتين نصف نقل أثناء سيرهما على طريق "العريش/ القنطرة شرق" الدولي، بنطاق قرية بالوظة غرب المحافظة.

وأفادت المصادر، بأن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلي مستشفي بئر العبد التخصصي عن طريق سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الحادث.

والمصابون هم كل من، عبد المحسن ا ح 35 سنة ، من المنوفية، وأصيب بكسر مضاعف بالساق اليمنى، محمد س ع 25 سنة، من المنوفية، وأصيب بكسر بالساق اليمنى وسحاجات وكدمات بالجسد، أحمد ص ل، 18 سنة، من المنوفيه، وأصيب باشتباه كسر بالساق اليمنى.