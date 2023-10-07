اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بشمال سيناء

السبت، 07 أكتوبر 2023 09:26 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بشمال سيناء حادث سيارة -أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أصيب 3 أشخاص بحادث تصادم سيارتين نصف نقل أثناء سيرهما على طريق "العريش/ القنطرة شرق" الدولي، بنطاق قرية بالوظة غرب المحافظة.
 
وأفادت المصادر، بأن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلي مستشفي بئر العبد التخصصي عن طريق سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الحادث.
 
والمصابون هم كل من، عبد المحسن  ا  ح 35 سنة ، من المنوفية، وأصيب بكسر مضاعف بالساق اليمنى، محمد س ع 25 سنة، من المنوفية، وأصيب بكسر بالساق اليمنى وسحاجات وكدمات بالجسد، أحمد ص ل، 18 سنة، من المنوفيه، وأصيب باشتباه كسر بالساق اليمنى.

شمال سيناء

العريش

حادث سير

مستشفي بئر العبد



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