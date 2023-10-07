اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "طنطا - المحلة"

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:35 ص
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "طنطا - المحلة" حادث دراجة نارية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهد طريق "طنطا -المحلة" في محافظة الغربية، حادث تصادم سيارة ودراجة نارية مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
 
كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، باستقبال 3 أشخاص مصابين في حادث مروري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل على طريق "طنطا - المحلة" وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، تم التحفظ على المركبة المتسببة في الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

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