مصرع شخص فى حادث تصادم وإصابة 7 فى مشاجرة بالشرقية

لقي شخص مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية، بطريق بلبيس - شبرا النخلة، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية، بطريق بلبيس - شبرا النخلة، وأسفر عن مصرع شخص، يدعى " محمد ف إ "40 سنة مقيم شبرا النخلة نطاق مركز بلبيس.

تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي بلبيس المركزى، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، أمام حركة المركبات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر مشاجرة وتعدى من أخرين بأرض زراعية ناحية قرية الفولى الكبيرة نطاق مركز الحسينية، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.