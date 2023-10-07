إشراك النساء فى القيادة: الابتكار والعمل الجماعى على مائدة اجتماعات مراكش

كتب عبد الحليم سالم

تتناول الاجتماعات السنوية للبنك الدولى يوم الأربعاء 11 أكتوبر فى مراكش، ملف إشراك النساء في القيادة: الابتكار والتمويل والعمل الجماعي ، حيث تُعد المساواة بين الجنسين ضرورة ملحة من الناحيتين الأخلاقية والاقتصادية ، ومع ذلك، فإن تحقيقها يُعد تحديًا صعبًا ومعقدًا على نحو فريد.

لهذا بحسب الموقع الرسمي للبنك الدولى يجب علينا العمل بشكل جماعي لتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين من أجل عالم أكثر سلاماً وازدهاراً وملاءمة للعيش فيه.

وتتيح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 في مراكش فرصةً للاستماع إلى الأصوات العالمية الرائدة وإثراء إستراتيجية البنك الدولي المقترحة للمساواة بين الجنسين للسنوات 2024-2030.

هذه الفعالية - التي ينظمها البنك الدولي، ممثلاً في مؤسساته وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بالشراكة مع مبادرة تمويل رائدات الأعمال - ستناقش كيف يمكن للقطاعين العام والخاص المشاركة بشكل مختلف في جهود مساندة الابتكار، والتمويل، والعمل الجماعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك كيفية القيام بما يلي: دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة وحصولها على الوظائف ورأس المال والخدمات الرئيسية، مثل الخدمات الرقمية وخدمات الرعاية والتنقل، وتعيين النساء في المناصب القيادية من أجل التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والهشاشة وانعدام الأمن الغذائي.

علاوة على توسيع نطاق الشراكة مع الحكومات ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل العمل الجماعي لإزالة الحواجز النظامية والمتعلقة بالأعراف السائدة التي تواجهها المرأة والنهوض بتمكين النساء والفتيات، وتتحدث فيها آنا بيردي ، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي ، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، وو6 متحدثين اخرين .