اليوم السابع
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إزالة حالات تعد على مساحة 450 متر في حملة بقنا

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:28 ص
إزالة حالات تعد على مساحة 450 متر في حملة بقنا إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم السبت، حملة إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بقرية حجازة، وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن الحملة نفذت قراري إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة بقروي حجازة من علي مساحة 450 متر، أحدهما بنجع السباعي والأخرى بقرية العليقات، فضلا عن اشتمال تلك الإزالات علي قرار فك شدة خشبية لبناء دون ترخيص بقرية الكلالسة وذلك علي نفقة المخالف.
 
وأكدت الوحدة المحلية، أن الحملة تأتي بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وقدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، واسترداد حق الدولة.
 
 
 
 

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