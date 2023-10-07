أخبار مصر.. وكيل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يقدم أوراق ترشحه بالانتخابات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تقديم المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أوراق الترشح بصفته وكيلا عن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام بسحب نموذج الترشح وملئ البيانات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث فى غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيچي.. ويوجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف فى غزة ومنع التصعيد بين الطرفين تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموقف العام للأحداث من خلال مركز ادارة الأزمات الاستراتيچي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة. ووجه الرئيس السيسي، بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين. مدبولى: العاصمة الإدارية كانت صحراء ومشروعاتها وفرت مئات الآلاف من فرص العمل قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت صحراء ليس لها قيمة قبل 7 سنوات، مشيرا إلى رؤية الدولة لمضاعفة المعمور المصري، فتم اختيار هذا الموقع بناء علي رؤى مخططين عمرانيين واقتصاديين واجتماعيين. وكيل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يقدم أوراق ترشحه بالانتخابات قدم المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أوراق الترشح بصفته وكيلا عن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام بسحب نموذج الترشح وملئ البيانات. وأحضر المستشار محمود فوزى تزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأييدات المواطنين التى تم توثيقها بمكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى، كما قام بتوقيع النماذج الخاصة بالترشح والإقرارات المطلوبة. المستشار محمود فوزى: الرئيس السيسى أعلن ترشحه استجابة لرغبة المواطنين ونداء الوطن قال المستشار محمود فوزى خلال المؤتمر الصحفى الأول للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسي، إنه فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أقبل مئات الآلاف على مكاتب الشهر العقارى وتم جمع تأييدات المرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسى من خلال الأحزاب والمواطنين الداعمين للترشيح. وأضاف: استجابة لرغبة المواطنين أعلن الرئيس عن الاستجابة لرغبة المواطنين وتلبية نداء الوطن.

مصر تحذر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى حذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية. ودعت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.

الحكومة تنفى إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع، حيث تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري حتى نهاية الشهر لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن تأجيل "الكشف الطبى" إلى الغد أعلنت حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، تأجيل الكشف الطبي والذي كان من المقرر استكمال إجراءاته اليوم السبت، ليكون غدا الأحد، في المجالس الطبية المتخصصة، لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

الصحة الفلسطينية: 161 شهيدا و931 جريحا جراء القصف الإسرائيلى على غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد 161 شخصا وإصابة 931 أخرين جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مقتل أكثر من 42 إسرائيليا ما بين مستوطنا وجنديا فى جيش الاحتلال وتسجيل أكثر من 750 جريحا آخرين.

التعليم: تسليم العمل للمعلمين الجدد وفق العنوان المدون وقت التقدم للمسابقة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسليم العمل للمعلمين الجدد سيكون وفق العنوان الثابت للمعلم فى بطاقة الرقم القومي ومحل إقامته وقت التقديم على المسابقة، موضحة أن تحقيق الاستقرار الوظيفى للمعلم مهم توفيرا للنفقات وأيضا وفق شروط المسابقة لأن كل من تقدم على المسابقة كان وفق بياناته المدونة فى البطاقة حتى لا يطلب النقل من مكان لآخر ومن ثم يترتب عليه حصول عجز فى مدارس على حساب أخرى. المؤتمر العام بالإيسيسكو يشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بالشباب قدم كريم عبدالباري رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة بالـ"الإيسيسكو"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالشباب، وتأكيده في جميع المحافل الكبرى على دور الشباب ورؤيتهم المتميزة إيمانا منه بأنهم المستقبل.