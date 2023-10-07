أخبار مصر.. وكيل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يقدم أوراق ترشحه بالانتخابات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تقديم المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أوراق الترشح بصفته وكيلا عن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام بسحب نموذج الترشح وملئ البيانات.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث فى غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيچي.. ويوجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف فى غزة ومنع التصعيد بين الطرفين
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموقف العام للأحداث من خلال مركز ادارة الأزمات الاستراتيچي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
ووجه الرئيس السيسي، بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.
مدبولى: العاصمة الإدارية كانت صحراء ومشروعاتها وفرت مئات الآلاف من فرص العمل
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت صحراء ليس لها قيمة قبل 7 سنوات، مشيرا إلى رؤية الدولة لمضاعفة المعمور المصري، فتم اختيار هذا الموقع بناء علي رؤى مخططين عمرانيين واقتصاديين واجتماعيين.
وكيل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يقدم أوراق ترشحه بالانتخابات
المستشار محمود فوزى: الرئيس السيسى أعلن ترشحه استجابة لرغبة المواطنين ونداء الوطن
قال المستشار محمود فوزى خلال المؤتمر الصحفى الأول للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسي، إنه فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أقبل مئات الآلاف على مكاتب الشهر العقارى وتم جمع تأييدات المرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسى من خلال الأحزاب والمواطنين الداعمين للترشيح.
وأضاف: استجابة لرغبة المواطنين أعلن الرئيس عن الاستجابة لرغبة المواطنين وتلبية نداء الوطن.
مصر تحذر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى
حذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.
ودعت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.
الحكومة تنفى إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري
حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن تأجيل "الكشف الطبى" إلى الغد
أعلنت حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، تأجيل الكشف الطبي والذي كان من المقرر استكمال إجراءاته اليوم السبت، ليكون غدا الأحد، في المجالس الطبية المتخصصة، لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
الصحة الفلسطينية: 161 شهيدا و931 جريحا جراء القصف الإسرائيلى على غزة
أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد 161 شخصا وإصابة 931 أخرين جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة.
فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مقتل أكثر من 42 إسرائيليا ما بين مستوطنا وجنديا فى جيش الاحتلال وتسجيل أكثر من 750 جريحا آخرين.
التعليم: تسليم العمل للمعلمين الجدد وفق العنوان المدون وقت التقدم للمسابقة
المؤتمر العام بالإيسيسكو يشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بالشباب
قدم كريم عبدالباري رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة بالـ"الإيسيسكو"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالشباب، وتأكيده في جميع المحافل الكبرى على دور الشباب ورؤيتهم المتميزة إيمانا منه بأنهم المستقبل.
خارجية روسيا عن أحداث غزة: الحل دبلوماسى فقط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على التصعيد الحاد للوضع في منطقة النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وقالت ممثلة الخارجية، إن الجانب الروسي يعرب عن قلقه الجدي من انفلات التصعيد بشكل حاد في تلك المنطقة، وفق"روسيا اليوم " .
الأرصاد: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى غدا والعظمى بالعاصمة 30 درجة
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