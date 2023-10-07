أبرز تصريحات المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح عبد الفتاح السيسي.. إنفوجراف

قال المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الأول للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، إنه فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أقبل مئات الآلاف على مكاتب الشهر العقاري بحماس شديد، وتم جمع تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي من خلال الأحزاب والمواطنين الداعمين للترشيح، متابعا: "استجابة لرغبة المواطنين أعلن الرئيس السيسي عن الاستجابة لرغبة المواطنين وتلبية نداء الوطن".

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز تصريحات المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الأول للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسى أعلن ترشحه استجابة لرغبة المواطنين ونداء الوطن

المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يدعو جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية

الرئيس السيسى يستند لقاعدة شعبية عريضة نتجت لعشرات من العوامل

حمله لشرف الانتماء للعسكرية المصرية وموقفه الشجاع الذى لا ينسى فى 30 يونيو

حصلنا على تزكية من 424 نائبًا من نواب الشعب وأكثر من مليون و131 ألفا و105 تأييدات من المواطنين

76 من النواب الشباب وقعوا على استمارات تزكية

106 نائبات سيدات و53 من النواب المستقلين و371 من النواب الحزبيين

أكثر من نصف مليون تأييد من الشباب أقل من 35 سنة

740 ألف من التأييدات من السيدات و364 ألف تأييد من الذكور

القاهرة الأعلى تأييدا ونقدم كحملة لكل مواطن ومواطنة الشكر والتقدير

نشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على جهودها ونثق تمام الثقة بقدراتها الفنية والتنظيمية ونزاهتها واستقلالها وحياديتها.

إنشاء موقع إلكترونى لإعلان أنشطة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

لقاءات جماهيرية فى كل المحافظات بدءا من الأسبوع المقبل

تقوم الحملة فى المقام الأول على المشاركة الجماعية لكل أطراف المجتمع المصرى بما يعيد ويقوى لحمة 30 يونيو

أى شخص محب للمرشح عبد الفتاح السيسى يعتبر نفسه جزء من الحملة

تتبع الحملة أفضل المعايير الممكنة وتلتزم بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

الحوار الوطنى نشط الحياة السياسية ورؤساء أحزاب ترشحوا للرئاسة

نقدم تحية لكل راغبى الترشح ونحن ننظر لهم بعين الاحترام الواجب

نحن على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى مشهد مشرف